09мая 2021
воскресенье
|
Человек пострадал при пожаре в Истре
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 9 Мая 2021, 14:24
Садовый дом загорелся в СНТ в городском округе Истра, в результате ЧП пострадал один человек, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о возгорании поступило в 03:08 в воскресенье. Пожарные ликвидировали последствия огня в 07:50.
В тушении пожара принимали участие 12 человек и три единицы техники.
За минувшие сутки в Подмосковье произошло 63 возгорания. Их ликвидировали 553 человека и 158 единиц техники.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +7 +9 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры