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Нарушения антимонопольного законодательства выявили в Раменском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Мая 2021, 11:41
Администрацию Раменского городского округа признали нарушителем закона «О защите конкуренции» за передачу муниципального участка без проведения торгов, информирует пресс-служба Московского областного УФАС России.
«Нарушение выразилось в предоставлении индивидуальному предпринимателю более выгодных условий ведения деятельности путем передачи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», - информирует пресс-служба.
Административное дело возбуждено по ч. 1 ст. 15, в том числе п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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