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Серийного карманника задержали в Орехово‑Зуеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Мая 2021, 11:41
Полицейские задержали ранее судимого 32-летнего приезжего, его подозревают, в серии карманных краж, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«Установлено, что злоумышленник заходил в магазины и, пользуясь удобным моментом – когда покупатели отвлекались, незаметно вытаскивал из карманов их мобильные телефоны. Таким образом, правонарушителю удалось совершить два противоправных деяния», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Полицейские изучили записи камер и задержали подозреваемого. Он пояснил, что краденое продал, а деньги потратил на личные нужды.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.
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