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Три боеприпаса времен ВОВ нашли в Подмосковье за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Мая 2021, 11:42
3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье за минувшие сутки, угрозы для людей находки не представляют, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Боеприпасы нашли в селе Михайловское Рузского округа, деревне Кезьмино Одинцовского округа, а также на улице 50 лет Октября в Волоколамске.
В местах обнаружения боеприпасов выставлена охрана. Уничтожение находок проведут в ближайшее время.
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