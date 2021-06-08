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В Сергиевом Посаде задержали двоих подозреваемых в серии квартирных краж
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Июня 2021, 12:04
В подмосковном Сергиевом Посаде задержали двоих мужчин 24 и 48 лет, подозреваемых в серии квартирных краж на сумму около 1,3 миллионов рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«Установлено, что злоумышленники отжимали пластиковые окна, либо повреждали замки входных дверей, незаконно проникали в квартиры, откуда похищали ювелирные украшения, денежные средства, мобильные телефоны и другие личные вещи граждан», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, мужчин задержали при поддержке Росгвардии. В местах их проживания обнаружили и изъяли 19 мобильных телефонов, SIM-карты, банковские карты, ювелирные украшения, наручные часы, радиоприемники, орден «Знак Почета», а также иные ранее похищенные вещи.
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