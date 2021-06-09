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Около 7 кг марихуаны изъяли у мужчины в Богородском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Июня 2021, 12:11
В деревне Калитино Богородского городского округа задержан 30-летний мужчина, он подозревается в покушении на сбыт 7 кг марихуаны, информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими на приусадебном участке обнаружена баня, переоборудованная под лабораторию для культивирования растений, содержащих наркотические средства. Для их выращивания мужчина приобрел тепловые лампы, вентиляторы, семена, удобрения и специальное оборудование», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она добавила, что во время осмотра помещения оперативники изъяли полимерные пакеты с марихуаной массой порядка 7 кг, 47 горшков с растениями и электровесы.
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