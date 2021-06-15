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Мошенница в Павловском Посаде обокрала пенсионерку на 150 тыс руб
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Июня 2021, 11:29
В городском округе Павловский Посад задержана ранее судимая 27-летняя женщина, которая подозревается в краже у 83-летней местной жительницы ювелирных украшений и денег на сумму порядка 150 тыс. рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Злоумышленница подошла к пенсионерке на улице и сказала, что должна передать ей продуктовый набор, но для этого ей необходимо подписать документы. Для этого они поднялись в квартиру пенсионерки.
«Пока хозяйка заполняла анкету, женщина похитила ювелирные украшения, деньги и скрылась. Общая сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
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