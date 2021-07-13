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Иностранец украл у жителя Балашихи рюкзак с деньгами и личными вещами
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Происшествия — 13 Июля 2021, 14:05
Житель одного из государств ближнего зарубежья украл рюкзак с личными вещами у мужчины в Балашихе, злоумышленника задержали, информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 37-летнего местного жителя. Он сообщил, что около озера Чудное неизвестный похитил его рюкзак, в котором находились ключи от автомобиля, два мобильных телефона и денежные средства. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 35-летний житель ближнего зарубежья. Похищенный рюкзак был изъят и возвращен владельцу.
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