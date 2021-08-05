05августа 2021
четверг
|
Два человека пострадали в ДТП с участием такси в Люберцах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 5 Августа 2021, 11:56
В подмосковных Люберцах произошло столкновение машины такси и легкового автомобиля, пострадали два человека. Об этом «РИАМО в Люберцах» проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Hyundai и ВАЗ столкнулись на пересечении улиц Власова и Кирова в 10:26 в четверг.
В результате дорожной аварии пострадали два человека.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +16 +18
Котировки
Партнеры