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МВД выставило дополнительные посты в Подмосковье из‑за побега арестантов в Истре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Августа 2021, 11:46
В Подмосковье выставили дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения пяти человек, сбежавших из изолятора в Истре, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
В пятницу из ИВС в Истре сбежало 5 человек, которые выкрутили замки гаечным ключем. Один из сбежавших обвиняется в заказном убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, известного как «колбасный король». Есть информация, что дежурный накануне не закрыл окно в камере, через которое подают еду. Сотрудника уже задержали.
Полиция региона приняла неотложные меры по розыску и задержанию беглецов. Личный состав ОВД Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег.
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