06августа 2021
пятница
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Дело возбуждено после побега из СИЗО Истры
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Происшествия — 6 Августа 2021, 11:46
Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания в Истре, откуда ночью в пятницу сбежали 5 арестантов, информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
В ведомстве полагают, что арестантам удалось сбежать, открутив гаечным ключом замки дверей.
Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известный как «колбасный король». В компании с ним совершили побег другие опасные рецидивисты.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области.
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