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Тело мужчины обнаружили в лесополосе Подольска
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Происшествия — 6 Августа 2021, 11:48
В городском округе Подольск возбудили уголовное дело по факту обнаружения в лесополосе тела неизвестного мужчины, информирует ГСУ СК России по Московской области.
Следователем возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в лесополосе тела неустановленного мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ).
По данным следствия, 4 августа в лесополосе вблизи СНТ «Лучинское-2» городского округа Подольска грибник обнаружил тело мужчины с телесными повреждениями в области груди и спины. Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области осмотрели место происшествия. Назначили судебно-медицинские, медико-криминалистические, молекулярно-генетическую и почвоведческую экспертизы.
В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Они направлены на установление личности погибшего и лица, причастного к совершению преступления.
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