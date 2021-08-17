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В Мытищах арестовали мужчину, зарезавшего девушку при попытке ограбления
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Происшествия — 17 Августа 2021, 13:33
Суд арестовал 46-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 19-летней жительницы подмосковных Мытищ, информируется на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По данным следствия, 6 августа вблизи улицы 1-я Крестьянской неизвестный с ножом в руках напал на девушку и попытался вырвать из ее рук сумку. Потерпевшая оказала сопротивление нападавшему, после чего мужчина схватил ее за волосы и нанес не менее 9 ударов ножом в область спины. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства мужчина скрылся.
По горячим следам задержать нападавшего и установить все обстоятельства произошедшего не удалось, так как преступление было совершено в темное время суток. Для проведения всестороннего и объективного расследования уголовное дело было передано в производство специализированной следственной группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.
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