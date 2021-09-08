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Прокуратура Подмосковья поставила на контроль уголовное дело о взрыве в доме в Ногинске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Сентября 2021, 09:52
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва в жилом доме в Ногинске, взяты под контроль прокуратурой Московской области, информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, прокуратура проконтролирует соблюдение жилищных прав людей, проживающих в этом доме.
ЧП в жилом доме на улице 29 июня, д. 9а произошло утром в среду. По данным следствия, причиной частичного разрушения на 2-х этажах стал хлопок бытового газа.
На данный момент в Ногинскую больницу госпитализированы 8 пострадавших, из них 2 ребенка. Под завалами продолжают искать людей.
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