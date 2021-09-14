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Подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержали в Сергиево‑Посадском округе
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Происшествия — 14 Сентября 2021, 09:23
Следователь следственного отдела по городу Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области задержал двоих мужчин, подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины, информирует пресс-служба ведомства.
Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружили 13 сентября в лесополосе около СНТ «Магистраль 2». По горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.
Следствие проведет ряд экспертиз и проверит информацию СМИ о причастности подозреваемых к совершению других преступлений. Также будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории России и дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранцев на территории РФ.000
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