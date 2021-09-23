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Водитель фургона пострадал после столкновения с КамАЗом в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Сентября 2021, 14:20
В Подольске произошло лобовое столкновение фургона с КамАЗом, пострадал водитель фургона, он госпитализирован, рассказал «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло 22 сентября у строения №78 в селе Сынково. Водитель фургона выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В ДТП пострадал водитель фургона.
Бригада скорой помощи доставила его в ПОКБ.
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