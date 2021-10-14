14октября 2021
четверг
|
2 человека погибли в результате пожара в нежилом здании в Ивантеевке
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 14 Октября 2021, 09:26
Пожар произошел в нежилом здании в Ивантеевке на улице Огорхоз, в доме 3, стр. 1, в результате инцидента погибли 2 человека, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о возгорании поступило в 00:47. На момент прибытия пожарных наблюдалось возгорание всего объекта.
В 01:09 специалисты локализовали пожар на площади 7 кв. м. В 01:59 они ликвидировали открытое горение.
В 04:41 была произведена ликвидация последствий пожара.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +6 +8 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры