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Женщину ранили ножом во время пьяной ссоры в Королеве
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Происшествия — 20 Октября 2021, 09:53
В Королеве женщина получила ножевое ранение во время пьяной ссоры, подозреваемый в причинении вреда здоровью задержан, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Поздним вечером 18 октября бригада скорой помощи доставила в больницу 30-летнюю женщину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.
Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Ножевое ранение женщина получила в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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