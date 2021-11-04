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Возгорание потушили на складе в Коломне
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Ноября 2021, 13:48
Пожар площадью 500 кв. м потушили на складе в Коломне, на это ушло более 13 часов, информируется на сайте подмосковного главка МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 21:45 3 ноября. Горело складское помещение по адресу: Коломна, улица Льва Толстого, дом 1.
В 23:40 пожар локализовали. В 00:38 четверга потушили открытое горение, а в 11:12 ликвидировали последствия пожара.
В тушении возгорания принимали участие 67 человек и 20 единиц техники.
По данным из открытых источников, по указанному адресу расположены склад елочных игрушек, мебельная фабрика, склад хозтоваров и другие организации.
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