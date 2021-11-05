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Горящий автомобиль потушили в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Ноября 2021, 13:40
Автомобиль, загоревшийся в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, потушили до прибытия пожарных, инфоимруется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Сообщение о возгорании поступило 4 ноября в 19:14. Пожар произошел на улице 8-го Марта в микрорайоне Климовск. Пострадавших в данном инциденте нет.
На возгорание выезжали 7 человек и 2 единицы техники.
За минувшие сутки в Московской области произошло 34 пожара. На их тушение выезжали 298 человек и 85 единиц техники.
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