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Автомобильные катализаторы украли из автомобилей каршеринга в Домодедове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Ноября 2021, 10:33
В Домодедове полицейские задержали подозреваемых в краже автомобильных катализаторов, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В полицию поступили заявления от представителя каршеринговой компании о похищении каталитических нейтрализаторов автомобилей организации, припаркованных в городском округе. Сумма ущерба составила около 500 000 рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и в одном из гаражей в д. Старосьяново задержали троих мужчин в возрасте от 30 до 46 лет, подозреваемых в совершении противоправных деяний. В момент появления оперативников задержанные похищали катализатор автомобиля иностранного производства», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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