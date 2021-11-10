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Два человека пострадали в массовом ДТП на подмосковном участке федеральной трассы «Каспий»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Ноября 2021, 13:47
ДТП с участием автомобилей Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz и «Ваз» произошло на 130-м км федеральной автодороги «Каспий», информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Установлено, что дорожная авария произошла в 10 часов среды. Грузовой Ford не успел остановиться на светофоре, совершив попутное столкновение с четырьмя легковыми автомобилями.
В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся в автомобиле «Ваз». Они были госпитализированы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.
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