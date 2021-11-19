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В Щелкове мужчина ударил женщину по лицу из‑за отказа подвинуть тележку в магазине
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Происшествия — 19 Ноября 2021, 11:18
Покупатель в магазине «Пятерочка» на улице Шмидта в Щелкове напал на женщину из-за отказа подвинуть тележку в супермаркете, инфомируется в группе «Щелково. Новости округа «по щелчку» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщается в группе, женщина выкладывала продукты на кассе, в этот момент мимо проходил мужчина. Он был возмущен тем, что она мешает свободному проходу.
После нескольких слов оппонент догнал женщину на улице и потребовал извинений, а затем нанес удар кулаком в лицо и скрылся. После случившегося женщина написала заявление в полицию.
Инцидент произошел 17 ноября. В правоохранительных органах факт случившегося подтвердили.
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