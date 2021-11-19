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В Подольске сгорело нежилое здание на Плещеевской улице
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Ноября 2021, 11:18
Нежилое здание сгорело в подмосковном Подольске, пострадавших нет, рассказали «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.
В пятницу в 04:31 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Плещеевская, дом 46. В 05:52 огнеборцы ликвидировали последствия пожара.
К тушению возгорания привлекли три единицы техники и десять человек.
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