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В Балашихе почти 2 месяца разыскивают пропавшего 51‑летнего мужчину
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Происшествия — 22 Ноября 2021, 10:20
В подмосковной Балашихе около 2 месяцев ищут мужчину, местонахождение которого неизвестно с 27 сентября, информирует в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал 51-летний Сергей Шотаевич Илуридзе, городской округ Балашиха. С 27 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно», – уточняется в сообщении.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Во что он был одет, неизвестно.
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