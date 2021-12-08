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Водитель Nissan насмерть сбил лося на Щелковском шоссе в Балашихе
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Происшествия — 8 Декабря 2021, 13:43
В среду на Щелковском шоссе в районе Балашихи автомобиль Nissan сбил лося, в результате ДТП животное погибло, рассказали «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«Сегодня в 08:25 на 29 км Щелковского шоссе водитель автомобиля Nissan сбил лося, который перебегал дорогу. Автомобиль врезался в него на большой скорости. В результате ДТП животное погибло», - рассказали в пресс-службе.
На месте аварии работали сотрудники полиции и охотхозяйства для установления всех обстоятельств произошедшего и составления соответствующих актов о привлечении водителя к административной ответственности.
В данном месте на шоссе установлены знаки «Осторожно, лоси».
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