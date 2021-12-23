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Девочка‑подросток выпала из окна 15 этажа в Балашихе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Декабря 2021, 14:49
В подмосковной Балашихе 13-летняя девочка выпала из окна 15 этажа и от полученных травм скончалась, рассказали «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.
Согласно установленным данным, девочка выпала с 15 этажа дома на улице Лукино. Школьница получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. На место выезжали экстренные службы округа.
«Сообщение в полицию о падении девочки 2008 г. р. с высоты 15 этажа поступило 22 декабря в 23:00. Материал передан в Главное следственное управление СК РФ по Московской области», - уточнили в правоохранительных органах.
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