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Огнеборцы Подольска ликвидировали последствия пожара в ангарах деревни Большое Толбино
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Происшествия — 27 Декабря 2021, 10:50
Огнеборцы Подольска ликвидировали последствия пожара в производственно-складских ангарах деревни Большое Толбино, информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Как сообщалось ранее, 26 декабря в деревне Большое Толбино загорелись производственно-складские ангары. Площадь пожара составила 1 500 кв. м. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром. Возгорание локализовали в 12:50, а открытое горение - в 13:45, после чего пожарные проливали места возгорания.
Полностью последствия пожара удалось ликвидировать в понедельник в 8:15. Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техники, 58 человек, в том числе от МЧС России: 8 единиц техники, 28 человек.
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