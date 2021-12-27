27декабря 2021
понедельник
|
Мужчину задержали в Домодедове за кражу ограждений на ЦКАД
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 27 Декабря 2021, 10:51
Полицейские задержали в Домодедове подозреваемого в хищении дорожных ограждений на Центральной кольцевой автодороге на сумму более 2,5 млн рублей, информирует пресс-служба областного главка МВД РФ.
В полицию обратился представитель одной из компаний, обслуживающих ЦКАД. Он сообщил о хищении металлических фрагментов дорожного ограждения на участке возле д. Борисово.
«По подозрению в совершении преступления установлен и задержан по месту жительства 36-летний местный житель», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
ночью -8 -10 утром -10 -12
Котировки
Партнеры