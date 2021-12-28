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Почти 40 пожарных ликвидируют возгорание в нежилом здании в Балашихе
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Происшествия — 28 Декабря 2021, 14:52
Около 40 огнеборцев тушат пожар в нежилом здании на улице Текстильщиков в подмосковной Балашихе, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Во вторник в 10:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Балашиха, ул. Текстильщиков, 1А.
В 13:20 - локализация на площади 140 кв. м. Дальнейшая информация уточняется.
Привлекаемые силы и средства: 36 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС 11 человек и 3 единицы техники.
Ранее очевидцы разместили фото и видео в соцсетях, на которых видно, что над домами поднимается густой дым. Пользователи соцсетей сообщили, что пожар произошел в здании, в котором располагалась баня.
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