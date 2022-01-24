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Три пожара произошли в Люберцах за минувшую неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Января 2022, 10:24
Три возгорания зафиксировали на территории городского округа Люберцы с 17 по 23 января, рассказал начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.
В 7:16 на территории дома №28 на улице Стальского в поселке Малаховка на площади 47 кв. м обгорели баня и бытовка. В доме №6 на улице 60 лет Победы на лестничной клетке на площади 2 кв. м загорелись личные вещи и мебель.
«В 22:03, поселок Малаховка, улица Первомайского, дом №19. В результате пожара обгорел одноэтажный сарай», - уточнил Катаев.
Пострадавших в результате пожаров нет.
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