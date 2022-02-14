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6 пожаров произошло в Люберцах за минувшую неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Февраля 2022, 11:10
С 7 по 13 февраля огнеборцы потушили шесть пожаров в подмосковных Люберцах, рассказал в понедельник на оперативном совещании начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.
«За прошедшую неделю на территории гарнизона пожарно-спасательные подразделения совершили 44 выезда, из них семь раз – тушение пожара, из них шесть – в городе Люберцы», - сообщил Катаев.
В поселке Егорово 8 февраля у дома №48 на улице 3-й Квартал загорелся автомобиль УАЗ. В доме №1/8 на Новой улице Малаховки 9 февраля обгорела кровля одноэтажного дома на площади 70 кв. м. В этот же день в одном из строений дома №241 на Октябрьском проспекте на площади 12 кв. м обгорела деревянная обшивка стены.
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