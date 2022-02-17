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Массовое ДТП с участием автобуса произошло на трассе в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Февраля 2022, 15:16
Шесть автомобилей, включая рейсовый автобус, столкнулись на Минском шоссе в Можайском городском округе Подмосковья, в результате ДТП два человека пострадали, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
«Сегодня в 11:40 на 108-м километре Минского шоссе в Можайском округе произошло столкновение 6 транспортных средств: 3-х грузовых, 2-х легковых автомобилей и рейсового автобуса», — рассказали в пресс-службе.
В результате ДТП 2 человека, которые находились в легковом автомобиле, получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение.
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