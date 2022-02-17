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ТРЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках эвакуируют из‑за сообщения о минировании
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Происшествия — 17 Февраля 2022, 15:18
Торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача» на территории городского округа Котельники эвакуируют из-за поступившего сообщения о минировании, рассказали в контактном центре ТРЦ.
«На данный момент только есть информация о том, что в торгом центре «МЕГА Белая Дача» эвакуация. Продлится она примерно до 16:00, возможно, больше», - сообщили в контактном центре.
Ожидается приезд спецслужб. Сообщение о минировании контактный центр получил ориентировочно в 14:00.
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