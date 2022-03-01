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Такси влетело в отбойник на Симферопольской улице Подольска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Марта 2022, 15:01
Автомобиль такси влетел в отбойник на Симферопольской улице микрорайона Подольска в результате ДТП, рассказали в правоохранительных органах.
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник в микрорайоне Климовск недалеко от автобусной остановки «Сергеевский поворот».
«Автомобиль такси столкнулся с Mazda и в результате влетел в
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