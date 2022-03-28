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55 выездов совершили пожарные и спасатели Люберец за неделю
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Происшествия — 28 Марта 2022, 10:06
Люберецкие пожарные и спасатели с 21 по 27 марта выезжали по сигналу «Тревога» 55 раз, рассказал в понедельник на оперативном совещании начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.
«За прошедшую неделю на территории гарнизона пожарно-спасательные подразделения совершили 55 выездов. Из них 2 выезда на пожары. Один – город Дзержинский, еще один – город Люберцы», – сказал Катаев.
На балконе в одной из квартир дома №16/1 на улице Вертолетной 23 марта произошло возгорание на площади 3 кв. м.
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