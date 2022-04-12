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Подозреваемого в краже велосипедов задержали в Королеве
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Происшествия — 12 Апреля 2022, 09:38
Полицейские в Королеве задержали подозреваемого в краже велосипедов, информирует пресс-служба УМВД России по городскому округу.
В полицию обратился 25-летний местный житель с заявлением о том, что у него украли велосипед от дома на проспекте Королева. Сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.
Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего мужчину. Установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории города. Общая сумма ущерба составила 25 тыс. рублей. Похищенные велосипеды изъяты и возвращены владельцам.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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