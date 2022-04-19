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Футбольные ворота упали на мальчика на спортивной площадке в Красногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Апреля 2022, 16:27
В городском округе Красногорск начата доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате падения на него футбольных ворот, информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
ЧП произошло на спортивной площадке. В результате данного инцидента ребенок получил травму руки. Пострадавшего доставили в медучреждение.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Также опрашиваются родители мальчика.
По результатам проведенных проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
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