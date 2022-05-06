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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в подмосковном Клину
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Мая 2022, 08:23
В лесном массиве Клинского городского округа, у деревни Троицкое, обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
На месте находки боеприпаса выставлена охрана из сотрудников полиции. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.
Ликвидация боеприпаса запланирована на май военнослужащим министерства обороны РФ. Всего было привлечено 5 человек и 3 единицы техники.
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