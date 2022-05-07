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В суд Люберец направили уголовное дело о краже телефона и поджога квартиры в Дзержинском
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Происшествия — 7 Мая 2022, 13:28
Люберецкая городская прокуратура направила в городской суд уголовное дело в отношении жителя Дзержинского, который обвиняется в тайном хищении мобильного телефона у знакомой, стоимостью 10 250 рублей, информирует пресс-служба прокуратуры.
Также мужчина поджег кухонное полотенце, которое бросил в коридоре квартиры и скрылся с места преступления.
Таким образом злоумышленник уничтожил имущество двух человек – на сумму 389 тыс. рублей и на сумму 123 тыс. рублей. В целом при повреждении квартиры мужчина причинил вред на общую сумму 862 484 рублей.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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