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Суд приговорил к 8 годам лишения свободы жительницу Люберец, убившую своего отца молотком
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Происшествия — 17 Мая 2022, 09:51
Суд назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима жительнице Люберец, которая убила своего отца молотком, информирует пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.
В ходе следствия установили, что женщина взяла ранее приготовленный молоток, прошла в комнату к своему отцу и нанесла 24 удара в область головы, 3 удара в область туловища и рук. Затем лезвием топора женщина 12 раз ударила в область ног. Тело отца женщина вынесла в подъезд.
Подсудимая вину признала в полном объеме.
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