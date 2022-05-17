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Суд Люберец приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину за покушение на сбыт амфетамина
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Происшествия — 17 Мая 2022, 09:53
Люберецкий городской суд приговорил жителя муниципалитета к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за покушение на сбыт в особо крупном размере амфетамина (989,68 грамма), информирует пресс-служба городской прокуратуры.
Злоумышленник также получил наказание за незаконное хранение и перевозку прекурсоров психотропных веществ в особо крупном размере (1420 граммов).
Мужчина действовал с жителем Москвы, который осужден за совершение незаконного сбыта психотропных веществ в крупном размере, а именно амфетамина (25,2 грамма).
Подсудимые вину признали в полном объеме.
Жителю Москвы назначили 15 лет лишения свободы.
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