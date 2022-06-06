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В Лотошине мужчина скончался после ножевого ранения в живот
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Июня 2022, 10:05
В деревне Володино в Лотошине был обнаружен труп местного жителя 1979 года рождения, на его теле было обнаружено ножевое ранение в области брюшной полости. Об этом рассказали РИАМО в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
Подозреваемый в совершении убийства был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, им оказался мужчина 1986 года рождения.
По предварительным данным, убийство было совершено в ссоре во время распития спиртных напитков.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.
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