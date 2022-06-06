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16 уголовных дел возбуждено в Люберцах на минувшую неделю
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Происшествия — 6 Июня 2022, 10:15
За прошедшую неделю сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено 16 уголовных дел, рассказал в понедельник на оперативном совещании начальник ведомства Евгений Романцев.
«С 30 мая по 5 июня в межмуниципальное управление МВД «Люберецкое» поступило 2 150 обращений. Возбуждено 16 уголовных дел, из них 12 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.
Он добавил, что за прошедшую неделю произошло 180 ДТП с тремя пострадавшими.
Романцев призвал жителей быть осторожными и не реагировать на просьбы дистанционных мошенников.
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