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16 марта Воробьев проведет совещание с главами муниципалитетов по готовности к выборам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 13 Марта 2018, 12:26
Как сообщает корреспондент РИАМО, губернатор Московской области Андрей Воробьев проведёт 16 марта, в пятницу, совещание с главами муниципальных образований по готовности региона к выборам президента России.
18 марта 2018 года состоятся выборы президента РФ. В соответствии с Конституцией РФ путем прямого всеобщего тайного голосования глава государства будет избран на шестилетний срок.
Участие в избирательной гонке принимают: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.
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