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Строительство школы‑долгостроя в Подольске профинансирует Правительство Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 15 Марта 2018, 11:33
По словам главы городского округа Николая Пестова во время подведения итогов социально-экономического развития Подольска за 2017 год, правительство Московской области взяло на себя расходы по строительству школы-долгостроя в Шепчинках в подмосковном Подольске.
По его словам, пристройку к школе №20 включили в программу «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы». В целях решения проблемы граждан на проблемном объекте Правительство Подмосковья сочло возможным взять на себя решение вопроса социальной значимости по созданию необходимых для территории застройки новых учебных мест, чтобы дома достроили, а ключи вручили.
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