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Победу Путина на выборах президента Брынцалов считает закономерным результатом его работы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 19 Марта 2018, 11:52
Как сообщается в сообщении пресс-службы Мособлдумы, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов на президентских выборах назвал победу Владимира Путина закономерным и очевидным результатом его работы в течение предыдущих лет.
Также он сообщает, что на этих выборах не было равнозначных альтернатив Путину. Также парламентарий информирует, что политика президента продиктована прежде всего запросами самих россиян и максимально их удовлетворяет.
18 марта прошли выборы президента страны в России. За одного из восьми кандидатов могли отдать свой голос жители РФ.
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