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29 мая смогут выбрать новый состав общественной палаты города жители Королева
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Политика — 25 Мая 2018, 11:19
Как написано в сообщении пресс-службы администрации городского округа, 29 мая жители подмосковного Королева смогут проголосовать за кандидатов в новый состав общественной палаты города в рамках единого дня голосования.
Всего 126 кандидатов выдвинуто в состав общественной палаты городского округа Королев , их списки размещены на сайте общественной палаты Московской области. В купоне для голосования избиратели смогут отметить не более сорока пяти кандидатов. Подсчет бюллетеней будет производиться в общественной палате Московской области.
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