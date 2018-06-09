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Выберет кандидата в губернаторы региона 09 июня подмосковное отделение «Единой России»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 9 Июня 2018, 11:18
В сообщении пресс-службы Мособлдумы сказано, на внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» 09 июня делегаты выберут кандидата на должность губернатора Московской области, в списке – 5 кандидатур.
30 мая в Подольске состоялась встреча партийного актива «Единой России», членов партии в правительстве Московской области, депутатов фракций партии в Госдуме, Мособлдуме, местных советах депутатов, а также представителей общественности с участниками предварительного голосования на выдвижение от партии «Единая Россия» на выборах губернатора Московской области. Участники встречи познакомились с позициями кандидатов, заявленными в ходе их выступлений.
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