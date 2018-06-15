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30 млн рублей на информационную кампанию к выборам мэра дополнительно потратит столица
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 15 Июня 2018, 11:17
15 июня газета «Ведомости» сообщает о том, что на информационную кампанию по выборам мэра Москвы из бюджета столицы направят дополнительно 30 миллионов рублей, рекламу выборов разместят вдоль основных магистралей, в Подмосковье и на вокзалах столицы .
Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, источник – бюджет столицы. Победитель конкурса должен разработать адресную программу по размещению информационных материалов о выборах мэра вдоль основных дорог и железнодорожных магистралей Москвы. В 2 этапа будет проводиться монтаж билбордов : первая часть – до 15 июля, вторая – с 15 августа.
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